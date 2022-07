Moradores podem solicitar reparos na iluminação pública pelo site da Prefeitura

Além do 0800 806 4641, os moradores de Mogi Guaçu ganharam mais dois canais para solicitargratuitamente reparos em postes de iluminação pública. O link está disponível no Portal do Governo em www.mogiguacu.sp.gov.br na aba principais serviços. Daí, é só clicar em Problemas Iluminação Pública (https://mogiguacu.notificacao.gestoriluminacaopublica.com.br/municipio/2610) e cadastrar a notificação.

Pelo site, o morador poderá formalizar a reclamação e ainda poderá contribuir ao informar o tipo de reparo ao preencher o formulário com o endereço do local a ser visitado pelas equipes. Pelo canal, o munícipe poderá consultar a notificação. Além do site, um aplicativo também foi disponibilizado e está disponível no Google Play com o nome Mogi Guaçu IP.

“A empresa contratada pela Prefeitura tem nos dado um retorno muito positivo sobre as demandas que estavam reprimidas e, agora, tem atendido dentro de um prazo muito bom a reclamação dos moradores. São três equipes que rodam a cidade praticamente 24 horas por dia. Esses canais de comunicação são para facilitar ainda mais a solicitação dos reparos”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Além do site e aplicativo, a empresa RT Energia e Serviços, responsável pelos trabalhos, já havia disponibilizado atendimento gratuito, via call center, pelo número 0800 806 4641, que fica disponível todos os dias da semana, das 7h à meia-noite. Três equipes realizam os atendimentos necessários.

Serviço

Solicitação de reparos e manutenção da iluminação pública

Call center: 0800 806 4641 (disponível todos os dias, das 7h à meia-noite)

Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade: (19) 3851-7017 ou 3851-7018

Ouvidoria do Munícipio: 156