Moradores pedem passarela em trecho da SP 342 no Canaã após mais uma morte registrada

Um grupo de moradores dos bairros Jardim Canaã I, II, Bairro Santa Felicidade, Residencial Pantanal I e II chegaram a interditar por alguns minutos a Rodovia SP 342, no KM 176 na tarde da última quinta (05), no local existe uma travessia de pedestres, local este sinalizado e iluminado pela RENOVIAS.

No entanto, apesar dos cuidados tomados pela RENOVIAS, vem sendo registrado diversos acidentes nos últimos anos, muitos deles fatais, o último aconteceu no domingo passado, dia 01.

O moradores pedem mais uma passarela no trecho, já que existem duas, uma em frente a entrada que dá acesso ao Residencial Moacir Guzoni e outra na entrada do Jardim Cecília, no KM 175. Antes da passarela, o pedido de um radar também foi feito, segundo os moradores, os motoristas não respeitam o limite de 90 KM/H, pois não há fiscalização.

Moradores do Residencial Pantanal I e II aproveitaram o protesto para pedir escola, posto de saúde e creche. A Polícia Militar Rodoviária acompanhou o protesto pacífico e pediu para os moradores saírem da pista, o que de pronto foi atendido.

Segundo informações para o Jornal Gazeta Guaçuana, o Secretário de Obras e Viação alegou que a responsabilidade de implementar passarela no trecho não é da Prefeitura, mas não informou se há gestão junto a ARTESP, RENOVIAS ou Governo Estadual. Referente a solicitação dos moradores referente a escola, creche e posto de saúde, não houve comentários.