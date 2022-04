Mogimiriano vítima de homicídio é encontrado na região de Ribeirão Preto

A Polícia Civil conseguiu identificar a identidade do homem encontrado com marcas de espancamento e execução na tarde da última quarta-feira (13/4), em uma estrada de terra as margens da rodovia Altino Arantes, em Altinópolis/SP, região de Ribeirão Preto.

Segundo apurado junto a Polícia Civil, o corpo da vítima foi identificado como sendo o mogimiriano Carlos André de Oliveira de 29 anos.

Um boletim de ocorrência foi registrado em Mogi Mirim pela esposa da vítima.

Carlos André teria saído de casa às 07h00 da manhã da última quarta-feira (14) trajando uma camisa polo azul, uma calça-jeans, um sapatão marrom e estava com uma mochila preta.

Corpo encontrado em Altinópolis

Uma pessoa que passava pela estrada de terra as margens da rodovia Altino Arantes, acionou a Polícia, dizendo que teria acabado de encontrar um corpo em uma poça de sangue com várias marcas de violência e tiros.

O crime de homicídio será investigado pela Polícia Civil de Altinópolis com apoio de Policiais Civis de Mogi Mirim.

Informações sobre traslado do corpo para Mogi Mirim e velório não foram informados.

Com informações: https://xtudoribeirao.com.br/