Mogi Mirim sediará Congresso e Encontro K9 com GCMs de 50 cidades

Nos dias 8 e 9 terão de palestras e debates; já no domingo, 10, a prova prática é aberta ao público no campo do Lavapés e quem desejar pode doar 1 litro de leite

No próximo final de semana, dias 8, 9 e 10 de julho, Mogi Mirim sediará o 1º Congresso e Encontro K9 “Comunicação, o segredo de tudo”, com cães policiais das GCMs (Guardas Civis Municipais). Há cerca de 180 inscritos que representarão uma média de 50 cidades de quatro Estados.

O evento contará ainda com participações de PMs (Policiais Militares), PMRs (Policiais Militares Rodoviários), Policiais Penais, Bombeiros e Vigilantes.

Dois dias do evento (sexta-feira e sábado) serão com palestras, debates e trocas de experiências entre os participantes, no auditório do CEBE (Centro de Especialização e Base Educacional), das 8h00 às 17h00.

Já no domingo, dia 10, o evento do k9 é aberto ao público e acontecerá no Campo de Futebol e Teatro de Arena, no Complexo Lavapés, a partir das 8h00. Nesta data, serão realizadas as provas práticas de faro e intervenções, com os cães policiais. Inclusive, a Prefeitura já organizou a montagem de food truck ou barracas de alimentação e bebidas no local.

Os cães policiais vêm se tornando, cada vez mais, parceiros nos trabalhos das forças de segurança e para demonstrar a importância da atuação do animal, com frequência vem sendo realizado eventos semelhantes.

O evento em Mogi Mirim é organizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, coordenada pelo GCM que atua no GOC (Grupo de Operações com Cães), Alexander Vitório. O GCM atua há cerca de três anos na corporação, mas tem mais de 20 anos de experiência em adestramento de cães. “O evento busca contribuir e mostrar que o policiamento com cães está cada vez mais presente no dia a dia das guardas municipais e que os adestradores sempre precisam treinar com os animais para a obtenção de bons resultados nas ocorrências.

Segundo o secretário da GCM, Luiz Carlos Pinto, o K9 tem sido importante para o resultado positivo de diversas ocorrências em Mogi Mirim, principalmente na apreensão de drogas. “Nosso objetivo é realizar um evento de sucesso, com bastante troca de experiências e com sugestões para, no futuro, investirmos no nosso canil, valorizando ainda mais nosso GOC”, disse.

O evento K9 conta com a parceria do vereador Geraldo Vicente Bertanha, o Gebê, que tem atuado nas frentes alusivas à segurança pública municipal. “Eventos como esse são importantes para o aperfeiçoamento dos trabalhos. A população também precisa de segurança pública e investir nos nossos guardas municipais é atender anseios da comunidade. Os cães policiais são parceiros dos GCMs, por isso não medi esforços para ajudar no evento do K9”, disse o vereador.

O parlamentar contribuiu com articulações para a realização do encontro, bem como buscou alguns parceiros empresários. Além disso, considerando o público no congresso e a expectativa da participação da população nas provas práticas, Gebê sugeriu que fosse feita uma campanha de arrecadação de leite para doação à Alma Mater.

Os participantes serão informados para realizarem a doação, e o público que desejar participar do K9 no domingo, no Lavapés, também poderá levar um litro de leite para ajudar na campanha.

Programação palestras:

APH (Atendimento Pré-Hospitalar) para cães de trabalho – Palestrante: Aline de Souza e Silva, veterinária do GOC de Mogi Mirim

Entendendo o funcionamento cerebral e hormonal dos cães no trabalho policial – Palestrante: Cláudio Fudimoto, Zootecnista de Campinas.

Faro por odor específico – Busca e Resgate – Palestrante: Ana Beatriz Albernaz, de Araçoiaba da Serra.

Motivação no cão de trabalho – Palestrante: Sargento PM Zomer, do Batalhão de Ações com Cães – BAC – do Rio de Janeiro

Faro e Detecção de explosivos – Palestrante: Comissário Ronaldo Jacques Policial Civil do CORE, do Rio de Janeiro

Faro e Detecção de drogas e armas – GCM Ricardo Palma, de Rio Claro