Mogi Mirim realizará Encontro Regional das Guardas Municipais

Com o objetivo de discutir apoio e valorização das GCMs e dar início às atividades alusivas à Semana Municipal de Segurança Pública, Mogi Mirim realizará o “Encontro para Fortalecimento das Guardas Municipais”, na próxima sexta-feira, dia 13 de maio.

O evento – organizado pela Secretaria Municipal de Segurança – acontecerá no teatro Tóride Sebastião Celegatti, no Centro Cultural, às 14h00, e deve reunir guardas municipais e autoridades de várias cidades da região. O vereador Geraldo Vicente Bertanha, o Gebê, que vem apoiando a GCM mogimiriana e os Bombeiros, com destinação de recursos e auxílio a serviços e outros projetos, articula a realização do encontro na próxima sexta-feira.

A partir do patrulhamento preventivo 24 horas, visando a preservação da vida e o compromisso com a evolução social da comunidade, a atuação dos GCMs está cada vez mais presente na rotina da população quando o assunto é segurança pública.

Na pauta também deve ser debatido, a crescente participação das mulheres na área, com destaque nos serviços especializados. Em Mogi Mirim, por exemplo, as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) contam com duas mulheres. Uma das coordenadorias de defesa social é chefiada por uma guarda municipal feminina e a Patrulha Maria da Penha – recém-criada na cidade – também é coordenada por duas GCMF.

Portanto, o encontro em Mogi Mirim tem a intenção de apresentar projetos que estão dando certo e, ao mesmo tempo, fortalecer a corporação em âmbito regional, com discussões sobre assuntos relacionados à busca de melhorias para os guardas municipais, considerando que, no dia a dia, os municípios já registram diversos trabalhos conjuntos em prol da segurança da população.

Na busca de apoio estadual para preparar e estruturar as GCMs, o evento contará com a participação da deputada estadual Leticia Aguiar, que é presidente da Frente Parlamentar de Apoio e Valorização das Guardas Municipais do estado de São Paulo.

LEGISLAÇÃO

Por meio da Lei nº. 6047/2018 foi instituída a Semana Municipal de Segurança Pública, a ser realizada, anualmente, na terceira semana do mês de maio, e consta do calendário oficial de datas e eventos do município de Mogi Mirim. A Lei visa o desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema.

O encontro dos GCMs deverá ser uma das ações alusivas à legislação. A Secretaria Municipal de Segurança Pública tem planos de desenvolver outras atividades como, por exemplo, o início dos trabalhos da Base Móvel da Guarda Municipal de Mogi Mirim. O veículo está sendo adesivado, com padrões da corporação. Isso será possível porque a antiga unidade de resgate dos Bombeiros foi disponibilizada para a guarda municipal, uma vez, que uma nova ambulância (já equipada) foi destinada por intermédio do vereador Gebê.