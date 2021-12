Mogi Guaçu zerou ocupação de leitos de UTI por pacientes com Covid-19

Neste domingo, 26 de dezembro, Mogi Guaçu zerou a ocupação de leitos de UTI Covid-19. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE), pela primeira vez não há pacientes internados em decorrência da doença na cidade tanto na rede pública quanto na rede privada. O município chegou a ter lotação total da unidade de terapia intensiva entre os meses de março e junho de 2021, durante o pico da pandemia do coronavírus.

A taxa de ocupação de enfermaria-Covid também está zerada na rede privada e é de 5% na rede pública. Para o secretário de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, o índice atual é uma vitória para a população guaçuana que entendeu a gravidade da doença e tem procurado as unidades de saúde para se imunizar contra a doença.

“A vacinação é um ato de proteção coletiva e estamos vendo na prática os resultados. Com mais pessoas vacinadas, criamos barreiras de proteção e conseguimos diminuir a transmissão do vírus, assim como diminuir a probabilidade do desenvolvimento de quadros graves da doença e, em especial, a mortalidade”, comemorou o secretário.

E para que os números continuem caindo positivamente, a Secretaria Municipal de Saúde continua promovendo vacinação de livre demanda na última semana desse ano. O atendimento é sempre no horário das 8h às 11h em 12 unidades de saúde sendo: Guaçu Mirim, Rosa Cruz, Centro de Saúde, Hermínio Bueno, Zaniboni I, Zaniboni II, Fantinato, Ypê Pinheiro, Santa Terezinha, Santa Cecília, Suécia e Guaçuano.

Não há necessidade de agendamento. A ação é para 1ª dose que é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a dose de reforço ou 3ª dose, é para quem recebeu a 2ª dose há mais de quatro meses. É importante destacar que as pessoas levem o comprovante de vacinação, caso já tenha tomado alguma dose e o comprovante de endereço.

“A vacinação livre demanda mostrou-se uma ação positiva de estratégia dentro da campanha de imunização do município no combate contra a Covid-19. Assim, é uma opção a mais para as pessoas completarem o esquema vacinal, tão importante no combate de proteção contra o coronavírus”, comentou ele.

Atualização

Boletim Covid-19 divulgado pela Vigilância Epidemiológica nesta segunda-feira, 27 de dezembro, apontam 10 novos casos confirmados da doença nas últimas 96 horas e três pacientes internados em enfermaria.