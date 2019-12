Mogi Guaçu termina sua participação no JORI

Na quinta-feira, dia 12, foram encerrados os Jogos Regionais do Idoso (JORI) disputados em Jundiaí. A delegação de Mogi Guaçu concluiu sua participação com o sétimo lugar, com 35 pontos.

Na segunda-feira, dia 9, a equipe de atletismo feminino foi campeã geral da modalidade após conquistar quatro medalhas, sendo uma de bronze, duas de prata uma de ouro.

Na quarta-feira, a tenista Maria Lídia Moreira Fonseca venceu Maria de Jesus, atleta de Mogi Mirim, e se tornou campeã Estadual do Tênis Categoria B, um título inédito para a cidade.

Já na quinta-feira, a equipe de vôlei guaçuana conquistou de maneira inédita o campeonato estadual de vôlei adaptado masculino 60 anos. A equipe derrotou o time de Pirassununga na final por 2 sets a 0. As equipes de dominó, bocha e vôlei adaptado masculino 70 anos não conseguiram avançar da fase de grupos.