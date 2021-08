Mogi Guaçu terá 60 vagas no programa Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) aderiu ao programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições começam nesta terça-feira, dia 24 de agosto, e podem ser feitas até o próximo dia 30 por meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O programa estadual terá a duração de cinco meses e atenderá os cidadãos desempregados com um auxílio mensal de R$ 535, além de curso de qualificação virtual com duração de 80 horas. O selecionado prestará serviços em órgão público por quatro horas diárias durante cinco dias na semana.

“As inscrições são feitas pela internet e toda a seleção é de responsabilidade do Governo do Estado. Depois, com a listagem dos selecionados nós vamos verificar quais setores estão precisando de pessoal para devido encaminhamento”, explicou Andréia Andreazi, coordenadora do PAT.

O lançamento do programa Bolsa Trabalho ocorreu no último dia 18 com a disponibilização de 30 mil vagas para a população desempregada, com prioridade para mulheres. A iniciativa do Governo de São Paulo, em parceria com municípios cadastrados no programa, tem o objetivo de promover a retomada de emprego e renda e vai impactar, direta e indiretamente, cerca de 120 mil pessoas apenas no ano de 2021.

No dia 4 de setembro será publicado no Diário Oficial do Estado a convocação dos candidatos aprovados. Os critérios para se inscrever no programa são:

– Ser maior de 18 anos;

– Estar desempregado e que não seja beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente;

– Morar no Estado de São Paulo há mais de 2 anos;

– Renda per capta menor do que meio salário mínimo e apenas um beneficiário por núcleo familiar;

Para mais informações, o Governo Estadual disponibilizou a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo WhatsApp (11) 98714-2645. Em Mogi Guaçu, os munícipes que não têm acesso à internet podem procurar o “Acessa São Paulo”, que funciona na Biblioteca Municipal João XXIII do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no período das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Para participar é necessário: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.