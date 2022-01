Mogi Guaçu terá 120 vagas no programa Bolsa Trabalho

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Mogi Guaçu aderiu, mais uma vez, ao programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 7 de fevereiro pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Desta vez, o município terá 120 vagas no programa Bolsa Trabalho, destinado aos cidadãos desempregados. O programa integra o Bolsa do Povo do Governo de São Paulo, que conta com 16 benefícios destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O programa vai oferecer bolsas no valor de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, será ofertado um curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção.

“É bom ressaltar que todo o processo, desde a inscrição, a seleção e o pagamento, é tudo de responsabilidade do Governo de São Paulo. As inscrições são feitas pela internet. Depois, com a listagem dos selecionados nós vamos verificar quais setores estão precisando de pessoal para devido encaminhamento”, explicou Andréia Andreazi, coordenadora do PAT.

Para mais informações, o Governo Estadual disponibilizou a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo WhatsApp (11) 98714-2645. Em Mogi Guaçu, os munícipes que não têm acesso à internet podem procurar as unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Para participar é necessário: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

Endereços

CRAS Zona Norte

Praça Augusto Rodrigues Mello, s/n, Jardim Ypê I

Telefone: (19) 3841.8460

CRAS Zona Leste

Rua Arlindo de Oliveira, 100, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831.7641

CRAS Zona Sul

Rua Poços de Caldas, 16, Jardim Brasília

Telefone: (19) 3818.4643

Como se inscrever?

Serão aceitas inscrições de moradores do Estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro: www.bolsadopovo.sp.gov.br. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Sobre o Bolsa Trabalho

Com a promulgação da Lei nº 17.372, de 26 de maio de 2021, o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego passou a integrar o programa Bolsa do Povo denominado Bolsa-Trabalho, que concentra a gestão dos benefícios, ações e projetos, com ou sem transferência de renda, instituídos para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Estado.