Mogi Guaçu tem 1.014 casos confirmados de dengue e apenas 27 do vírus chinês (covid-19); 22 curados

A Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou a atualização dos números da dengue em Mogi Guaçu na última sexta (24).

Neste ano foram feitas 3.258 notificações, com 1.014 casos confirmados, 162 pessoas ainda aguardando resultados e 2.082 casos negativos. Mogi Guaçu está em estado de alerta devido ao aumento no número de casos da doença em 2020.

A região da UBS (Unidade Básica de Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família) de Guaçu-Mirim continua sendo a região mais afetada, com 139 confirmações da doença.

Vírus Chinês

No começo da noite desta segunda (27), a Prefeitura divulgou os dados de vítimas do vírus chinês covid-19. No total, são 27 casos positivos desde o começo da pandemia, mas 22 já estão curados e em casa, 4 internados com 2 em UTI, um óbito que é o homem de 83 anos que morreu tendo se contaminado com o covid, não sendo possível afirmar que morreu devido a complicações do vírus, não houve necrópsia.