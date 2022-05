Mogi Guaçu sofre derrota em casa e tenta a classificação na última rodada

Da liderança para a penúltima colocação do grupo 1 na disputa da 9ª Taca EPTV de Futsal. Esse é o drama que a equipe de futsal de Mogi Guaçu vive no momento depois de ser goleada dentro de casa por 5 a 2 por Cordeirópolis. O jogo aconteceu no centro esportivo Juscelino Kubitschek (Ceresc), na Vila São Carlos, na noite de quinta-feira, 12 de maio. Antes do jogo guaçuano houve o empate em 1 a 1 entre Indaiatuba e Iracemápolis pelo grupo 4.

Com o resultado, Mogi Guaçu soma três pontos com uma vitória e duas derrotas na 9ª Taça EPTV de Futsal e, agora, precisa vencer de qualquer forma Águas de Lindóia na última rodada do grupo 1 e, ainda, torcer por uma vitória de Hortolândia sobre Americana para se classificar para a 2ª fase da competição. “Temos reais chances de classificação. No entanto, precisamos ganhar nosso jogo e torcer por uma derrota de Americana na segunda-feira, dia 23 de maio”, comentou o técnico da equipe Allan Arcanjo.

O desafio derradeiro de Mogi Guaçu na competição será na quinta-feira, 19 de maio, contra a lanterna da chave, Águas de Lindóia. A partida está marcada para acontecer no ginásio municipal Orestes Quércia, em Cordeirópolis. Depois, duelam pelo mesmo grupo as cidades de Cordeirópolis e Hortolândia.

As outras participantes do torneio, além das cidades já citadas são: Pedreira, Indaiatuba, Cosmópolis, Jaguariúna, Amparo, Campinas, Engenheiro Coelho, São Pedro, Monte Mor, Santa Bárbara d’ Oeste e Elias Fausto. Classificam-se para a segunda fase, as três melhores equipes de cada grupo. A final da competição está prevista para o dia 25 de junho com transmissão ao vivo pela EPTV Campinas, em local ainda a ser definido.

Classificação

Hortolândia – 6 pontos

Cordeirópolis – 6 pontos

Americana – 3 pontos

Mogi Guaçu – 3 pontos

Águas de Lindóia – não pontuou até o momento