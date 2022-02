Mogi Guaçu será representado no Campeonato Mineiro de BOXE

Neste final de semana (Sábado, 19/02), o atleta Anderson David de 29 anos, da equipe TOP FIGHT, fará sua estreia no Boxe no Campeonato Mineiro. O torneio será realizado na cidade de Pouso Alegre/MG.

Praticante de Boxe há 3 anos e meio, Anderson fez sua preparação para sua estreia com a orientação de seu técnico Rafael Pinafo “Cabeça” no C.T. da sua equipe TOP FIGHT.

“Fizemos uma boa preparação com o Anderson, trabalhamos muito bem a parte técnica, ajustando estratégias de luta de acordo com suas características físicas, pois é um atleta com uma boa envergadura e um bom punch, estamos confiantes” Ressalta seu técnico Rafael Cabeça.

Na ultima terça (08/02), Anderson e seu técnico foram para cidade de Campinas realizar um sparing “luta/treino” para finalizar sua preparação.

“Fomos para Campinas fazer um sparing com o atleta Thomas, da equipe Bravo Boxe de Souzas. Tivemos um bom desempenho, me senti muito bem durante o sparing e pudemos ajustar os detalhes finais”, completa Anderson David.

O atleta lutará em peso combinado até 74 kg. Seu adversário é o atleta Guilherme, da cidade de Paraguaçu/MG, pertence a equipe LIGA MINEIRA.