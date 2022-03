Mogi Guaçu sediou a primeira etapa da Mit Cup em etapa alucinante

Acabaram as férias para os pilotos e navegadores da Mit Cup que, neste sábado (26), deu início a sua temporada 2022 de rally cross-country de velocidade (a 23ª edição do evento). A primeira etapa foi realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e entregou às 58 duplas inscritas uma prova de nível hard em termos de técnica para a pilotagem e navegação.

O percurso inédito de aproximadamente 30 quilômetros (percorrido por três vezes) passou em meio a canavial alto, com piso duro e pouco cascalho. O roteiro foi bastante sinuoso e estreito, e exigiu que os navegadores cantassem as referências a todo o momento. “Uma planilha com muitas referências próximas e nenhuma delas no visual. Não tínhamos visão de nada devido a cana alta, era surpresa a todo o momento. E ainda, tínhamos de ficar atentos com as valetas nas laterais para não deixar o carro cair”, contou o piloto da MSL Rally, Marcelo Mendes que, nesta etapa da Mit Cup substituiu o piloto Gunter Hinkelmann, que por questões de saúde não competiu. Ele formou dupla com Deco Muniz, pela categoria L200 Triton Sport RS.

Apesar dos problemas de aquecimento no motor da picape durante as três baterias, eles terminaram a etapa na segunda posição e levantaram orgulhosos o primeiro troféu conquistado no campeonato. “Foi um rali bem intenso. Para os navegadores, havia momento que se olhasse para o hodômetro, perdia a próxima referência. Foi cabeça baixa olhando a planilha o tempo todo, sentindo as manobras e o movimento do carro para confirmar a passagem por cada referência. Experiência fez uma grande diferença nesta etapa”, analisou Deco. “Nossos colegas de equipe, o Rodrigo e o Bahia, certamente fizeram uma estreia em uma etapa bem difícil para competidores novatos”, referiu-se Deco, a nova dupla da MSL Rally, Rodrigo Battistel e Adelmo Lins (o Bahia).

Nasce um novo piloto

E, em uma etapa de elevado nível técnico, Rodrigo e Bahia tiveram suas primeiras aulas de rali e viveram de tudo um pouco. Porém, como bons alunos, eles mantiveram o foco e a disciplina, e concluíram o desafio na 11ª posição da categoria Outlander Sport R. “Eu não consigo encontrar palavras para descrever o que estou sentindo. Estou muito feliz e realizado”, disse Rodrigo que, na sua etapa de estreia no rali, foi submetido a uma prova de fogo (conforme disse Deco). “Agora, é aprender etapa a etapa, e evoluir”, completou.

Ao longo das três baterias, eles experimentaram de tudo um pouco, com direito até uma ultrapassagem, e o mais importante: não cometeram nenhum tipo de erro que os impedisse de completar o certame. “Superamos o nosso próprio tempo a cada volta e fomos ajustando a nossa comunicação. A Mit Cup tem um formato de rali muito técnico e rápido, e exige bastante dos competidores. Percebemos nossas capacidades e daqui para a frente é ajustar a comunicação, entender a tocada do carro e crescer gradativamente”, falou Bahia.

A Mit Cup é formada pelas categorias L200 Triton Sport R PRO, L200 Triton Sport R, L200 Triton ER PRO, L200 Triton ER, L200 Triton Sport RS, Outlander Sport R PRO e Outlander Sport R. E a segunda etapa da temporada será no dia 30 de abril, em Indaiatuba (SP).

A MSL Rally representa a MSL Corporate, e conta com o patrocínio de I-Cargo Alliance. Apoio de Sparco e Motul

Para saber mais acesse www.mslcorporate.com, www.icargoalliance.com