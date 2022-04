Mogi Guaçu sediará Jogos Paralímpicos Regional

Pela primeira vez, Mogi Guaçu sediará uma edição dos Jogos Paralímpicos Regional. A competição será no dia 19 de maio, uma quinta-feira, no ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Ao todo, seis modalidades compõem o programa esportivo: atletismo, bocha, futsal, queimada adaptada, tênis de mesa e vôlei sentado. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Até o momento, 99 paratletas representando oitos equipes já confirmaram participação nos Jogos Paralímpicos Regional: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi Guaçu, Apae de Itapira, Apae de Engenheiro Coelho, Apae de Espírito Santo do Pinhal, Apae de Atibaia, Apae de Pedreira, Escola de Educação Especial Girassóis de Pedreira e Associação Novo Rumo de Atibaia. No entanto, as inscrições oficiais acontecerão nos dias 6 e 7 de maio por meio do link https://forms.gle/a97yGkmbv1dZKraJ7.

O assessor e coordenador de Esportes Paralímpicos, Maycon Cléber Tomé, contou que o objetivo da competição é fomentar o paradesporto para crianças, adolescentes e adultos propiciando a inclusão social por meio do esporte. “Esta competição permitirá que os paratletas vivenciem a experiência da inclusão nos esportes paralímpicos”, comentou.

Competição

Os materiais de jogos serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e todos os participantes receberão medalhas de participação e as equipes troféus. “A comissão organizadora poderá limitar a quantidade de participação de equipes e jogadores por modalidade esportiva, conforme disponibilidade e capacidade de atendimento esportivo e estrutural”, explicou.

Maycon Tomé destacou que é de responsabilidade das equipes participantes o atestado de saúde física de cada paratleta, isentando a Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu de qualquer ação ou medida decorrentes da falta de atestado de saúde ou inaptidão física. “Assuntos não tratados no regulamento ou dúvidas referentes ao evento deverão ser encaminhadas e acordadas com a comissão organizadora”, falou.

Mais informações na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, Vila Paraiso, pelo telefone (19) 3811-8790 ou pelo e-mail sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br.