Mogi Guaçu sediará Circuito Eco Ambiental 2 com corrida e caminhada no dia 11 de setembro

A Avenida dos Trabalhadores irá receber no dia 11 de setembro o Circuito Eco Ambiental 2 com o objetivo de incentivar a prática de esportes, como caminhada e corrida. Além das atividades esportivas, os participantes vão receber informações sobre os cuidados com a saúde em geral.

O projeto conta com patrocínio da Mahle por meio da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. A realização e organização é do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O evento é gratuito e as inscrições começam nesta terça-feira, dia 30 de agosto, por meio do site Ticket Agora ou pelo link https://www.perfecttoprojetos.com/web/cirucito-eco-2-mogi-guacu-2022/. Os inscritos receberão um kit com camiseta, número de peito, gym bag, barra de cereal e boné, que somente poderá ser retirado no dia 11 de setembro, das 6h15 às 7h40, na Avenida dos Trabalhadores, em frente as arquibancadas da via. Apenas os inscritos para a corrida terão direito ao kit.

“A gente fica muito feliz em receber mais um projeto que envolve o esporte, nesse caso, a caminhada e a corrida. As ações serão realizadas na Avenida dos Trabalhadores com o principal objetivo de mostrar a importância da atividade física que está diretamente ligada à saúde e ao bem-estar”, destacou o secretário de Esporte, Raphael de Godoy Locatelli.

“Precisamos incentivar a prática do esporte, assim como de atividades saudáveis que proporcionem a qualidade de vida para as pessoas que estão cada vez mais estressadas e vivendo em velocidades insanas em seu dia a dia. Chegamos em Mogi Guaçu com o objetivo de alertar a população para os cuidados com a saúde”, apontou Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental e Social.

Corrida e caminhada

O projeto Circuito Eco Ambiental 2 começa com as atividades de corrida com 5 km e 10 km e uma caminhada de 5 km, com início às 8h, além de aulas de alongamento, ginástica localizada, zumba e ritmos com professores especializados. A participação na corrida e na caminhada, assim como nas aulas de ginástica, são abertas à população. Tendas para a realização de exames de aferição de pressão, avaliações física e nutricional e sessões de quick massage também farão parte do evento.

PROGRAMAÇÃO

6h15 – Início da entrega dos kits para os inscritos na corrida e caminhada

7h – Início das atividades de aferição de pressão, avaliação física e nutricional e quick massage

7h40 – Encerramento da entrega dos Kits

7h40 – Alongamento / Aquecimento

8h – Largada corrida e caminhada

PALCO

7h às 12h – Início das atividades de aferição de pressão, avaliação física e nutricional e quick massage.

10h às 12h – Aulas de ginástica, zumba e ritmos

SERVIÇO

CIRCUITO ECO AMBIENTAL

Data: 11 de setembro de 2022

Horário: a partir das 6h15

Local: Avenida dos Trabalhadores

Entrada Gratuita

Informações: (19) 3305.0749