Mogi Guaçu sediará 1º Encontro de Motociclistas

Mogi Guaçu será palco do 1º Encontro de Motociclistas no dia 14 de novembro, no Parque dos Ingás, das 12h às 20h. A realização é da Secretaria Municipal de Turismo com apoio dos motoclubes da região. A entrada é um quilo de alimento não perecível (menos sal e açúcar) em prol do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu.

O secretário de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, contou que haverá no local um bar solidário que fará arrecadação de fraldas geriátricas que também serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade. “Além da arrecadação, todo dinheiro conseguido com a venda de produtos do bar solidário será utilizado na compra de mais fraldas geriátricas”, explicou Luca.

O evento faz parte do cronograma de projetos da pasta, que tem como objetivo alavancar o turismo da cidade e, assim, conquistar o título de Município de Interesse Turístico (MIT). O encontro contará com praça de alimentação e shows de rock.

“Mogi Guaçu possui grande potencial turístico e é importante que as pessoas comecem a conhecê-lo. Então, nada melhor que um evento deste porte para mostrar à população um dos nossos principais atrativos turísticos”, comentou.

Serviço:

Domingo dia 14/11 a partir das 12hrs as 20hrs vai acontecer o 1° Encontro de Motociclistas em Mogi Guacu/SP

Local: Parque dos Ingas

Realização: Prefeitura Mogi Guaçu e Secretaria do Turismo.

Entrada : 1kg de Alimento não Perecível (menos sal e açúcar )-

* Bar Solidário em Prol Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu.

*Praça de Alimentação

*Food Truck

*Espaço Kids

*Bandas de Rock

* Troféu para MC e MG

* Troféu para MC (com o maior número de integrantes).

* Troféu para Motociclistas ( quem vier da maior distância)