Mogi Guaçu sedia Oficina das Coordenadorias Estadual e Regional de Defesa Civil

A oficina preparatória para Operação Estiagem 2022, promovida pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e a Coordenadoria Regional de Campinas, acontecerá em Mogi Guaçu no dia 5 de abril, a partir das 8h, no auditório da Faculdade Municipal Franco Montoro (FMFM), situada na Rua dos Estudantes, s/nº, na Cachoeira de Cima. O encontro contará com a presença do Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Coronel Alexandre Monclús Romanek.

Realizada uma vez por ano, a reunião tem por objetivo traçar ações preparatórias para o período de seca previsto de 1º de junho a 30 de setembro. “Por meio de oficinas, estudamos estratégias de prevenir ao máximo desastres naturais ou acidentes provocados pelas pessoas, minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas e reabilitar e recuperar áreas deterioradas”, comentou o coordenador municipal de Defesa Civil, Carmelito Osório Silveira.

Cerca de 250 pessoas devem comparecer ao encontro, que também discutirá o combate a incêndios e outras ocorrências relacionadas à baixa umidade do ar. “O trabalho é baseado num plano preventivo, sustentado em quatro pilares: compreender e fortalecer a gestão, investir na redução do risco de desastres para a resiliência, aumentar os preparativos para casos de desastre com o objetivo de dar uma resposta eficaz de recuperação e reabilitação e reconstrução necessárias”, explicou Silveira.