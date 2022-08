Mogi Guaçu sedia o 10º Campeonato Sudamericano de Automodelismo 

Entre os dias 25 e 28 de agosto, Mogi Guaçu irá sediar o 10º Campeonato Sudamericano de Automodelismo Off Road. Os fãs de automodelismo terão a chance de apreciar a modalidade nesta semana na pista do ginásio municipal de esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, das 8h às 17h. O evento é gratuito e aberto ao público e a classificação etária é livre. Na quinta-feira, 25, começam os treinos livres e no domingo, 28, acontecerá a final da competição.

“O automodelismo off road é uma versão do automodelismo feita por carros que podem andar em vários lugares e esses carros são capazes de atingir grande velocidade”, explicou um dos organizadores do evento e também piloto, José Maria Teodoro.

O evento é organizado pela RC Guaçu com apoio das Secretarias Municipais de Comunicação e de Esporte e Lazer (SEL). Sete países confirmaram presença na competição, entre eles, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Ao todo, 80 pilotos irão disputar o título de campeão da América do Sul, sendo 55 brasileiros e 25 competidores estrangeiros. Mogi Guaçu será representada por 10 pilotos. Cerca de 130 carros disputarão o torneio dividido em três categorias: Bug Nitro (combustível); Bug Elétrico (bateria) e Truggy (carro maior a combustível).

Segundo o organizador, a pista de automodelismo de Mogi Guaçu é considerada uma das melhores do Brasil. “A pista é segura, totalmente cercada e não oferece riscos para quem estiver assistindo as manobras durante a competição. O tempo da cada disputa é de 40 minutos dependendo da categoria”, disse.

José Maria contou que Sudamericano de Automodelismo terá transmissão ao vivo pelo Youtube. “Nosso objetivo é mostrar ao público em geral a estrutura do lugar, organização e, principalmente, a pista de competição, porque temos grandes pretensões de trazer o Campeonato Mundial de Automodelismo de 2024 para Mogi Guaçu”, adiantou.

10º Campeonato Sudamericano de Automodelismo

Ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova

Data: 25, 26, 27 e 28 de agosto

Horário: 8h às 17h / Entrada franca e Faixa etária livre

Agenda

25/08 – Treino livre

26/08 – Qualifying (classificatórias)

27/07 – Semifinais

28/08 – Finais