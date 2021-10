Mogi Guaçu sedia etapa de competições de judô

Neste final de semana, Mogi Guaçu sediará a 1ª etapa da 6ª edição da Associação Desportiva Regional de Judô (ADR). A competição que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, será disputada no ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno, Furno, localizado na Rua Antônio de Freitas, s/n, no Parque Cidade Nova.

No sábado, 23 de outubro, a disputa começa às 7h30 com a pesagem dos atletas e, na sequência, às 9h, iniciam-se os combates das categorias masculina e femininas na Classes Sub 18, Semi Absoluto (Sub 21 e Sênior). Participam desta fase, judocas das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Aguaí, Amparo e Lindóia. No período da tarde, às 14h, ocorrerá um intercâmbio com as equipes do Judô Campinas e Judô Mogi Mirim.

Já no domingo, 24 de outubro, será realizado o Festival Kids de Judô, contando com a presença das escolinhas de judô da cidade para uma troca de experiência com os judocas da equipe da Secretaria de Esporte e Lazer/ AJAS Judô Mogi Guaçu.