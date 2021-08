Mogi Guaçu sedia audiência pública do Estado para discutir regionalização

Mogi Guaçu sediou nesta sexta-feira, dia 27 de agosto, nas dependências do Centro Cultural, audiência pública promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional para discutir a criação do Agrupamento Urbano da Mogiana. Participaram do encontro, além do prefeito Rodrigo Falsetti, prefeitos e vereadores da região, o deputado estadual Barros Munhoz e os secretários estaduais de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, e de Habitação, Flavio Amary. O vice-governador Rodrigo Garcia conversou com os presentes ao vivo por videoconferência em função do mau tempo na capital, que impediu a decolagem para deslocamento até a cidade.

Durante a audiência, a proposta de regionalização foi apresentada pelo professor Marcos Campagnone, que mostrou dados do estudo técnico que fundamenta a criação do Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado. A iniciativa busca estimular ações coletivas, considerando também o nível de integração regional entre os municípios. “Racionalizar o planejamento e a organização governamental é um caminho. Também as prioridades a serem enfrentadas em conjunto pelos municípios com o apoio do Estado”, ponderou o professor.

Integram o Agrupamento Urbano da Mogiana os municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi. A ideia apresentada prevê a integração desses quatro municípios ao Agrupamento Urbano da Mantiqueira. Assim, 18 municípios fariam parte do novo bloco com uma população de mais de 720 mil pessoas. “Isso fortalece a região e uma das propostas é integrar as políticas públicas e, com essa união, teríamos a sub-região da Mogiana e a sub-região de São João da Boa Vista”, explicou Campagnone.

Ao falar aos presentes – e também ao vice-governador por conferência – o prefeito Rodrigo Falsetti ressaltou que Mogi Guaçu é parte do “seleto grupo de 10% das cidades com maior território e número de habitantes entre os 645 municípios de São Paulo”. “Estamos às margens de um corredor viário que, acredito muito, será o corredor do desenvolvimento para o Estado ao longo dos próximos anos, a Rodovia SP-340. O futuro de São Paulo passa por aqui”, disse. “É nesse sentido que a discussão de um novo agrupamento em nossa região é tão fundamental. Para que possamos nos organizar conjuntamente, fortalecer nossos pleitos e participar mais efetivamente dos processos decisórios junto ao Governo”.

Rodrigo Garcia falou após o prefeito guaçuano, comentou os investimentos do Estado e explicou a importância do Projeto de Desenvolvimento Regional. Pediu para que os prefeitos analisem a proposta, pensem e enviem suas sugestões. “Peço para que vocês possam dialogar com a região de São João da Boa Vista e buscar um entendimento nesse processo de regionalização”, ressaltou.

O projeto de lei que pode definir a criação deve ser votado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em outubro.

Convênios

Durante a audiência pública, o prefeito Rodrigo Falsetti assinou convênio de adesão ao Programa Rotas Rurais junto ao secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges. Mogi Mirim e Estiva Gerbi também foram beneficiados.

O Rotas Rurais prevê o mapeamento das propriedades, das estradas e acessos por meio de geolocalização para modernização dos sistemas de endereçamento e de tráfego em áreas distantes do perímetro urbano.

A Secretaria de Habitação fez o repasse de R$ 200 mil para Mogi Guaçu através do PEM (Programa Especial de Melhorias), focado em melhorar a infraestrutura de conjuntos habitacionais. O recurso beneficiará moradores do Jardim Fantinato.

Também houve a entrega de vouchers de cestas básicas do Programa Alimento Solidário. Mogi Guaçu recebeu 1 mil unidades.