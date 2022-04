Mogi Guaçu sedia 1º Encontro de Negócios e Inovação

Nesta terça-feira, dia 19 de abril, Mogi Guaçu vai sediar o 1º Encontro de Negócios e Inovação. O encontro, gratuito e aberto ao público, será às 19h30 e na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). Trata-se de uma iniciativa que levará aos empreendedores diversas pautas atuais sobre negócios e inovação.

Entre os temas estão: Desmistificação da Inovação; Faculdades e Escolas Técnicas ajudando as empresas no dia a dia; Ecossistema de Inovação e como isso pode ajudar a sua empresa; Políticas Públicas desenvolvidas para o empreendedor local; Café com Networking, entre outros.

As inscrições para o 1º Encontro de Negócios e Inovação podem ser feitas pelo site portal.acimg.com.br. O evento tem parceria das Secretarias de Tecnologia e de Inovação e Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico. “É o começo das ações públicas de fomento a inovação em Mogi Guaçu”, comentou o secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira.

SERVIÇO

1º Encontro de Negócios e Inovação

Local: Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu

Data: 19/04/2022

Horário:19h30

Inscrições: portal.acimg.com.br