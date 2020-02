Mogi Guaçu se destaca na região com a chegada de novas redes

A inauguração da rede Madero reforça ainda mais a presença de Mogi Guaçu no cenário regional. Com funcionamento iniciado nesta quarta-feira, dia 19, o Madero é conhecido pela qualidade dos produtos oferecidos no cardápio e por sua arquitetura original.

A estrutura do prédio foi feita em contêineres acoplados, instalados na entrada do Boulevard Shopping. O Madero carrega o lema “The Best Burger in The World” (O melhor hambúrguer do mundo), com premiados hambúrgueres em seu cardápio.

O Boulevard não apenas conta com o Madero entre as novas redes. Recentemente contou com a chegada da rede Cinemark de cinemas. São quatro salas que proporcionam um lazer diferenciado para os visitantes do novo shopping da cidade.

Dentre as novidades que estão para abrir as portas, destaque para o Spoletto, que terá na praça de alimentação outras redes conhecidas, como o Burger King, o Pizza Hut e o Jin Jin. Estas redes se misturam a marcas criadas na própria cidade por comerciantes que empreenderam novos formatos de negócios.

O Boulevard se transformou em shopping com a inauguração do hipermercado Big Bom. O complexo de compras, de entretenimento e de lazer abriu novas oportunidades de trabalho, gerando renda e atraindo, principalmente, público de cidades da região.