Mogi Guaçu registra mais dois casos suspeitos: agora são 4 casos

Dois novos casos suspeitos de coronavírus foram notificados pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu nesta quarta-feira, dia 18. Trata-se de um casal que recentemente retornou de viagem dos Estados Unidos e buscou atendimento em outro município.

Os sintomas começaram a surgir dia 15. Foi colhido exame no município onde ocorreu atendimento e o resultado não foi divulgado até o momento. A Secretaria de Saúde informa que os dois pacientes estão bem, em isolamento domiciliar, inclusive sem febre, com melhora do quadro.

Os dois primeiros casos suspeitos foram notificados no início da semana, o primeiro de uma criança que voltou com os pais da Europa e de uma profissional da saúde de São Paulo, que veio à cidade em visita a familiares e apresentou os sintomas. Os exames ainda não foram divulgados.