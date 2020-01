Mogi Guaçu registra 33 casos de dengue

A Vigilância Epidemiológica divulgou nesta quinta-feira, dia 23, dados a respeito da dengue em Mogi Guaçu. Desde o início de janeiro foram 81 notificações com 33 casos confirmados e nove ainda aguardando os resultados.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guaçu-Mirim teve 7 casos confirmados e é a região mais afetada até aqui pela doença. O Centro de Saúde e a UBS Centro-Oeste confirmaram 4 casos cada.

Com o aumento das chuvas neste período de calor, é importante que os cuidados com potenciais acumuladores de água sejam redobrados. Mantenha seu quintal limpo e descarte o lixo corretamente, evitando assim a proliferação do mosquito e da doença.

O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue. Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.