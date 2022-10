Mogi Guaçu regista queda nos casos de dengue

Pesquisa realizada pela Vigilância Epidemiológica (VE) apontou que houve uma redução do IIP (Índice de Infestação Predial) para propagação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. O índice ficou em 0,07% no município, número considerado de baixo risco, sendo inferior ao limite de 1% recomendado pelo Programa de Epidemiologia e Controle de Doença de Mogi Guaçu. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 14 de outubro. No último levantamento feito em agosto, a cidade registrou índice de infestação de 0,12%.

De acordo com o programa de epidemiologia de Mogi Guaçu, abaixo de 1% é o ideal (baixo risco de infestação), de 1% a 3,9% é considerado médio risco e acima de 4% alto risco. Em Mogi Guaçu, são 25 áreas de cobertura de combate à doença e, deste total, as situações mais críticas foram encontradas em duas delas, sendo nas regiões das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Guaçu Mirim com 1,67% e da Zona Norte (0,26%). Nas demais, o índice ficou em zero.

A bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz, disse que o resultado foi positivo porque demonstra uma situação satisfatória com baixo risco de transmissão de doenças pelo mosquito. “Essa queda coincide com o período mais seco do ano, quando a temperatura aumenta e a umidade do ar cai significativamente. Além disso, o município também tem executado ações para reduzir o nível de infestação com o uso do fumacê, visitas aos imóveis por agentes de saúde e agentes comunitários de saúde para orientar os moradores”, disse.

Segundo ela, apesar da situação estar controlada, a população deve continuar atenta na prevenção contra à dengue, zika vírus e febre chikungunya. “A média de Mogi Guaçu continua boa e abaixo do limite estipulado pelo programa epidemiológico. No entanto, em alguns bairros houve infestação do mosquito. Por isso, pedimos que todos mantenham os cuidados em suas casas, quintais e comércios eliminando recipientes que possam acumular água e favorecer a reprodução do mosquito”, alertou.

Casos

Em Mogi Guaçu, são 2.416 casos confirmados de dengue em moradores do município. Segundo os dados da Vigilância Epidemiológica, houve o registro de 4.308 casos negativos e, no momento, 13 exames aguardam o resultado, totalizando 6.737 casos notificados.

O maior índice da doença continua concentrado nos bairros do Jardim Ypê II, com 491 casos, Jardim Ypê Pinheiro com 108 casos e Jardim Novo I, com 174, totalizando 773 casos confirmados na região da Zona Norte. A Zona Leste também apresenta números altos com 512 casos confirmados sendo: 251 (Jardim Zaniboni I), 136 (Jardim Fantinato II) e 125 (Jardim Chaparral). Após, está a região central com 155 casos confirmados.