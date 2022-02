Mogi Guaçu receberá etapa estadual de Programa Paralímpico

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, participou de um seminário de capacitação paralímpica com os secretários do Estado de São Paulo de Esporte, Aildo Rodrigues Ferreira e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão. O evento aconteceu na terça-feira, 8 de fevereiro, na escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas.

O seminário também serviu para alinhar com as autoridades estaduais, os detalhes de uma das etapas do Programa de Desenvolvimento Paralímpico (Paralímpico), que será realizado em Mogi Guaçu de 29 de março a 1º de abril, nas dependências do Serviço Social da Indústria (Sesi), no Jardim Novo II, sempre a partir das 9h. O projeto tem como objetivo fomentar o esporte paralímpico.

Raphael Locatelli explicou que o Paralímpico servirá como capacitação para o próximo passo da Secretária Municipal de Esporte e Lazer que é a criação dos 1º Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu “O projeto além de incentivar o esporte paralímpico, fomenta principalmente a inclusão social”, disse.

Ao todo serão 16 etapas, sendo que cinco delas acontecerão na Capital e, além de Mogi Guaçu, também receberão o Paralímpico as cidades de São Carlos, Campinas, Americana, Praia Grande, Franca, São José dos Campos, Itapetininga, São José do Rio Preto, Sorocaba e Presidente Prudente.

“O objetivo é descentralizar o conhecimento e levar o paradesporto para todas as regiões do Estado de São Paulo. Cada cidade capacitará em torno de 100 participantes, em oito modalidades paradesportivas”, comentou.

O público-alvo do projeto são professores de educação física da rede pública e privada, de entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de educação física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

“Durante os quatro dias, os alunos irão receber a capacitação técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico. As aulas práticas contarão com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades destacadas”, destacou Locatelli.

Em Mogi Guaçu, a capacitação será dividida em duas grades, sendo a primeira composta pelas modalidades de atletismo, goalball, parabadminton e tênis de mesa. A segunda contará com basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo e natação. “O participante do curso deve realizar a escolha da grade desejada no momento da inscrição, optando por uma ou outra. Desta forma, atenderemos 50 participantes por grade, totalizando 100 pessoas”, esclareceu.

Mais informações pelo telefone (19) 3811.8790, por e-mail: sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada à Rua Cristóvão Colombo, 800, Vila Paraiso.

Programa Paralímpico

Data: 29 de março a 1º de abril

Local: Serviço Social da Indústria (Sesi)

Endereço: Rua Eduardo Figueiredo, 300, Jardim Novo II