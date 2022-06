Mogi Guaçu receberá cinco modalidades do 64º Jogos Regionais

Mogi Guaçu será uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, que volta a ser realizado após dois anos suspensos devido a pandemia da Covid-19. O município irá receber competições de tênis de campo, futebol de campo, malha, tênis de mesa e vôlei de praia. Ao todo, 40 cidades participarão do evento que terminará somente em outubro.

A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo. As demais cidades-sedes são Americana, Arthur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Indaiatuba, Iracemápolis, Mococa, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e Vargem Grande do Sul.

O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Antonio Carlos Barbieri dos Santos, o Kalango, contou que os Jogos Regionais voltaram esse ano em um novo formato. “Nesta edição de 2022, não teremos uma cidade-sede e os atletas não ficarão alojados em escolas. O Governo Estadual optou em realizar a competição desta forma por motivos de saúde pública e de precaução como medida preventiva no combate ao coronavírus”, disse.

Mogi Guaçu confirmou a participação em 16 modalidades: damas, atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, futebol de campo, futsal, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Confira, abaixo, a programação das modalidades esportivas que Mogi Guaçu sediará no 64º Jogos Regionais.

Tênis de Campo

Data: 2 e 3 de julho

Local: Cerâmica Clube, no Centro

Futebol de Campo

Data: 10, 16 e 31 de julho

Local: Centro Esportivo Amaury Caveanha – Distrito de Martinho Prado Júnior

Malha

Data: 22 e 23 de julho

Local: Centro Esportivo Juscelino Kubistchek (Ceresc), na Vila São Carlos

Tênis de Mesa

Data: 29, 30 e 31 de julho

Local: Cancha de Malha, no Jardim Casagrande

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II

Vôlei de Praia

Data: 20 de agosto

Local: Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista