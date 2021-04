Mogi Guaçu recebe Secretário de Habitação do Estado para visita técnica e discussão de parcerias

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu no início da tarde de hoje, dia 15 de abril, o secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, para uma agenda de trabalho e visita técnica a área ofertada pelo município para desenvolvimento de projeto de moradias populares, no bairro Jardim Araucária.

O encontro em Mogi Guaçu dá sequência a reunião realizada em fevereiro deste ano, na capital paulista, em que foram discutidos, além do pleito por programas habitacionais, parcerias entre a cidade e o Governo do Estado para investimentos em áreas de interesse social e ações voltadas à correção cadastral de bairros e loteamentos em situação irregular.

“Eu vim hoje aqui para conhecer o local para que possamos avaliar a possibilidade de construção de mais moradias no município”, disse Amary, que ressaltou outras iniciativas em andamento em Mogi Guaçu. “Estamos conversando também sobre regularização fundiária. Já tem uma ação acontecendo na cidade e viemos tratar da sequência deste trabalho desenvolvido pelo Cidade Legal, que é o programa de regularização do Estado. É uma ação que traz impacto no município e é muito importante para as famílias de baixa renda”, concluiu.

A visita do titular de Habitação do Governo Paulista foi acompanhada ainda pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, por vereadores e secretários municipais.

“Estamos buscando investimentos, melhorias e projetos que fortaleçam e propiciem o desenvolvimento do Guaçu nas mais diferentes áreas. Temos uma relação muito boa com o secretário Flavio Amary e estamos certos de que essa visita técnica é apenas o primeiro passo de muitas parcerias e conquistas que estão por vir no setor de habitação”, destacou o Rodrigo Falsetti.