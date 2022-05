Mogi Guaçu recebe Programa de Inovação do SEBRAE do Estado de São Paulo

O Sebrae For Startups, movimento do Sebrae-SP para o ecossistema de inovação paulista, abriu mais de 1.000 vagas para atender startups do Estado com serviços de diferentes áreas, como acesso a capital, aceleração, vendas e internacionalização, entre outros. As ações são voltadas para startups em diferentes momentos de maturidade, de iniciantes a avançadas, além das que atuam em áreas específicas do mercado, como saúde, agro, startups científicas, fintechs, entre outras.

Em parceria com as Secretarias de Tecnologia e Inovação e Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico, o Programa de Inovação do Estado de São Paulo chega a Mogi Guaçu. Com o apoio do HUB Connect Valley, formado por várias entidades, estão abertas as inscrições para o Programa Start Mogi Guaçu. Durante três meses as startups selecionadas participarão de um programa de aceleração, totalmente gratuito, de atividades online com o hub ABSTARTUP e presenciais organizadas pelo Connect Valley e seus participantes.

Sebrae For Startups

Todas as vagas estão disponíveis na plataforma Sebrae For Startups. As empresas poderão se cadastrar, apontar suas necessidades no atual momento e receber a indicação dos programas mais adequados. As inscrições vão até o dia 8 de maio e os programas do Sebrae For Startups terão início a partir de junho. A iniciativa também está aberta a articulação com novos parceiros — alguns deles são a Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS) e os parques tecnológicos de Santos e São José dos Campos, entre outros.

Nos últimos 12 meses, o Sebrae For Startups estruturou 15 programas para empreendedores de startups, que impactaram mais de 500 empresas em cerca de 250 municípios. A abertura nova de vagas também faz parte da implementação de um Plano Estadual de Inovação que se estenderá até 2024, e reunirá R$ 200 milhões em investimento para o segmento.

“Temos muito orgulho de participar do maior programa de inovação da história de São Paulo, um passo essencial para posicionarmos nosso município nessa temática tão importante que é a inovação”, comentou o secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira.