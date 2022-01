Mogi Guaçu recebe 1.600 testes rápidos para detecção da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu recebeu hoje, em 24 de janeiro, 1.600 testes rápidos para detecção de antígenos para a Covid-19. Os testes chegaram à cidade após intermediação feita pelo deputado federal Paulo Freire (PL), que atendeu a uma solicitação feita pelo pastor Simeão Êxodo, presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém.

O material foi entregue no início da tarde à superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, durante encontro que contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do superintendente Wagner Cezaroni, do secretário municipal de Saúde e Gildo Martinho de Araújo.

“A gente tem acompanhado de perto toda a situação que envolve a evolução dos casos de Covid-19 no município, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento para que ninguém fique sem a devida assistência. Os testes chegam num momento importante e, claro, que toda ajuda é muito bem-vinda. Quero agradecer o deputado Paulo Freire, o pastor Êxodo e os vereadores pela ajuda de sempre”, comentou o prefeito.

Tanto o secretário de Saúde quanto o superintendente do HM ressaltaram que os testes serão disponibilizados para os pacientes moderados e graves, bem como para gestantes atendidos no pronto-socorro do hospital.