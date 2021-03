Mogi Guaçu realiza entre hoje e amanhã agendamento para vacina de idosos com mais de 77

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu realiza entre hoje e amanhã, dias 9 e 10 de março, o agendamento, por telefone, de vacinação contra a Covid-19 para moradores com 77 a 79 anos de idade. O contato deve ser feito das 8h às 16h pelo número (19) 3811-7275. As doses desta etapa são limitadas – 1.080, ao todo – mas nova agenda será aberta a partir da entrega de novos lotes pelo Governo do Estado.

Segundo estimativa da Secretaria, 37% deste público-alvo já foi imunizado com a primeira dose no início deste mês, em 2 de março. Entre hoje e amanhã a equipe de saúde atua na aplicação da 2ª dose em moradores com 85 a 89 anos de idade.

“É importante ressaltar que o agendamento, neste momento, será somente para idosos dentro dessa faixa de idade. E que só será imunizado quem tiver horário marcado”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

De acordo com ele, é fundamental que todos façam, se possível, o pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br – e que imprimam e preencham previamente, com letras legíveis, a ficha de cadastro manual, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina. Além destes documentos, será necessária no ato de vacinação a apresentação de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Para idosos acamados que não puderem comparecer nos locais de vacinação ou que ainda não foram vacinados, o responsável deverá procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para planejamento de vacinação posterior, em domicílio.

Até a tarde da última sexta-feira, 7.661 guaçuanos haviam sido imunizados – 2.118 deles já com a 2ª dose.