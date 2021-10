Mogi Guaçu passa a contar com Banco de Medicamentos

A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, a população de Mogi Guaçu terá acesso ao projeto Farmácia de Todos, criado para dar suporte à Lei Municipal nº 5.476, de autoria do vereador Natalino Tony Silva, que institui o banco de medicamentos na cidade.

A farmácia, que será inaugurada oficialmente neste sábado (16), irá funcionar em uma sala dentro das dependências da Faculdades Integradas Maria Imaculada, no Centro.

De acordo com o projeto aprovado pela Câmara Municipal, a unidade tem a finalidade de arrecadar medicamentos doados para distribuição gratuita à população, especialmente aos idosos em situação de vulnerabilidade social.

Nesta quarta-feira (13), o prefeito Rodrigo Falsetti esteve no local com Natalino para acompanhar os preparativos da abertura. “Agradeço ao prefeito, que sempre nos deu seu apoio, incentivo e nos ajudou no que foi preciso para tornar realidade a Farmácia de Todos”, destacou o vereador. “Essa é uma grande conquista da nossa cidade e um enorme benefício para nossa população carente que não tem condições financeiras de comprar os medicamentos que precisa”.

A Secretaria Municipal de Saúde será a responsável pelo gerenciamento da Farmácia de Todos. O Banco de Medicamentos será integrado unicamente por produtos de doações oriundos de empresas da indústria farmacêutica, consultórios médicos, farmácias e também de pessoas físicas.

“Gostei do que vi. É uma farmácia que, realmente, será de todos. De quem doa e de quem recebe e é beneficiado por essa ação. Tenho certeza de que a população guaçuana, principalmente os que mais precisam, serão acolhidos aqui e receberão o medicamento que precisam para fazer seu tratamento. O município não medirá esforços para que este seja um projeto de sucesso”, ressaltou o prefeito.