Mogi Guaçu participa dos JOMI em Casa Branca com 82 atletas

No período de 20 a 24 de abril, serão realizados os Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2022, antigo JORI, na cidade de Casa Branca. Mais de 40 cidades vão participar e a delegação de Mogi Guaçu está preparada para competir. A abertura dos JOMI está marcada para a quarta-feira, dia 20.

O município contará com 82 atletas e disputará as seguintes modalidades: atletismo (masculino/feminino), bocha (masculino/feminino), damas (masculino/feminino), dominó (masculino/feminino), malha (masculino), natação (masculino) tênis de campo (masculino/feminino), tênis de mesa (masculino/feminino), voleibol adaptado (masculino/feminino) e xadrez (masculino/feminino).

Nesta segunda-feira, dia 18 de abril, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) fez a entrega dos uniformes para os atletas que irão participar dos JOMI. O kit é composto por camiseta, calça e agasalho. “Estamos muito otimistas e nossos atletas estão animados com a disputa dos JOMI. Nós temos condições de ficar entre as principais equipes no quadro geral de medalhas nesse ano”, destacou o secretário de Esporte, Raphael de Godoy Locatelli.

O chefe da Delegação de Mogi Guaçu, o professor Antônio Donizeti Barbieri dos Santos, o Kalango, comentou que os atletas estão trabalhando intensamente para obter bons resultados na competição. “O grupo todo está bastante empenhado e animados com a disputa. A Prefeitura está apoiando e incentivando nossos competidores. Desde que os centros esportivos reabriram, nós voltamos com os treinamentos”, salientou o Kalango ao comentar sobre a paralisação dos JOMI durante a pandemia da Covid-19.

Os Jogos da Melhor Idade têm por objetivo valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos dos municípios do Estado de São Paulo. Participam dos JOMI, idosos residentes dos municípios inscritos e/ou participantes em projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela pasta de Esportes de seu município.

O JOMI é organizado e realizado pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social, com as participações das cidades paulistas.