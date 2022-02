Mogi Guaçu participa de lançamento do programa Nova Frota SP Não Para do Governo do Estado

Nesta semana, o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Marcelo Vanzella Sartori, participou do lançamento da plataforma digital Nova Frota SP Não Para, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Marcelo Sartori representou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A proposta da Nova Frota SP Não Para é auxiliar os municípios paulistas nas solicitações de mais de três mil veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos. A iniciativa desburocratiza os processos e centralizará as requisições num único local. Até então, os pedidos estavam espalhados por diversas secretarias e órgãos do Estado de São Paulo. O investimento é na ordem R$ 1 bilhão para aquisição de três mil equipamentos.

“A medida dá mais transparência para o processo de solicitações e garante que as Prefeituras tenham igualdade de oportunidade para participar, a partir de critérios técnicos. Assim, os municípios terão acesso a um canal direto para que cada Prefeitura possa fazer sua solicitação de forma online, de acordo com as principais demandas locais”, comentou o secretário.

A plataforma integra quatro secretarias de Estado – Agricultura e Abastecimento; Diretos da Pessoa com Deficiência; Infraestrutura e Meio Ambiente e Saúde. Também reúne seis programas que já realizam a entrega de veículos e máquinas em todo o Estado: Patrulha Agrícola, Agro SP+Seguro, Cidade Acessível, Corta Fogo, Resíduos Sólidos e Aperfeiçoamento SUS.

Marcelo Sartori contou que, por meio do novo canal, os prefeitos dos 645 municípios poderão solicitar ao Estado máquinas e outros veículos. O site disponibiliza diversas opções, como ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões pipa, além de máquinas pesadas, como tratores, motoniveladoras, triturador de galho, retroescavadeiras e Kit Patrulha Agrícola com trator de rodas, distribuidor de adubo, distribuidor de sementes, pulverizador, grade aradora e arado subsolador.

“Cada Prefeitura selecionará até cinco equipamentos de necessidade de seu município, sendo que o quantitativo de máquinas que cada cidade receberá será definido levando em consideração critérios como população e outros indicadores técnicos relacionados aos programas de cada secretaria”, explicou. Segundo Sartori, o lançamento da ferramenta é mais um avanço que contribuirá com a atual Administração Municipal na promoção de políticas públicas com foco na aproximação e desburocratização das relações entre o Governo de São Paulo e as Prefeituras. “Ao conferir a transparência e modernização do processo, o Nova Frota SP Não Para visa fortalecer a autonomia dos municípios, estimular a geração de empregos diretos e indiretos e impulsionar o desenvolvimento econômico local”, finalizou.