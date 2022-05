Mogi Guaçu inaugura Centro de Radioterapia para atendimento a sete municípios da região

O Centro de Radioterapia do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, dia 26 de maio, com a presença de autoridades da região e servidores da Saúde. As novas instalações passam a integrar a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que já é referência regional em quimioterapia. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, recepcionaram os convidados.

O prédio inaugurado atenderá inicialmente sete municípios: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi, Mococa, São Sebastião da Grama e Casa Branca, com uma população total estimada em 500 mil habitantes. A previsão é que a unidade atenda, por ano, 600 pacientes, com início já a partir de 1º de junho, quarta-feira da próxima semana. A construção foi custeada pelo Ministério da Saúde, sendo os equipamentos e mobiliário adquiridos pelo Hospital Municipal.

“É com muita alegria e entusiasmo no coração que entregamos hoje as instalações do primeiro Centro de Radioterapia de Mogi Guaçu. Uma unidade de atendimento ampla, confortável, com equipamentos de ponta”, destacou o prefeito. “Aqui, neste prédio, esperamos atender centenas de pacientes por ano. Dezenas deles, homens e mulheres guaçuanos que hoje se deslocam a outras cidades para conduzir seu tratamento. A gente sabe que esse não é um processo fácil. Que é grande o sacrifício de quem, até aqui, precisava levantar de madrugada, encarar horas estrada e viver um dia todo em função de poucos minutos de terapia contra o câncer. Rotina extremamente desgastante que, agora, será facilitada. Estará mais próxima de casa”.

Durante a solenidade de entrega das obras, o presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia, ressaltou a importância do atendimento humanizado. “Além dessa estrutura maravilhosa, os pacientes vão precisar de calor humano. E tenho certeza que aqui vão encontrar esse atendimento humanizado”, comentou. O superintendente do Hospital Municipal, Wagner Cezaroni, lembrou o caminho percorrido para a concretização do projeto e ressaltou que a meta é a excelência no atendimento. “Estamos aqui inaugurando esse Centro de Radioterapia que oferecerá um tratamento de ponta aos pacientes, com equipamentos de qualidade e excelente estrutura. Nosso compromisso é com a qualidade no atendimento”, ressaltou.

Gildo Martinho de Araújo, secretário municipal de Saúde, destacou que o espaço é fruto de um trabalho sério que vem sendo feito pelos profissionais da Saúde. “Há um ano estávamos num período crítico da pandemia da Covid-19 e nem por isso tiramos os olhos dos demais serviços. Hoje estamos colhendo o fruto de um trabalho que vem sendo feito desde que assumimos”, destacou.

O Centro de Radioterapia inicia os atendimentos na próxima semana e já tem planos para expansão. A diretora da Diretoria Regional de Saúde (DRS) de São João da Boa Vista, Patrícia Magalhães, disse que a meta é que a regional se torne suficiente no atendimento de oncologia. “Quem trabalha na saúde sabe o quão importante são os novos equipamentos. A gente ainda tem uma dependência de outras regiões e este Centro é um grande passo para mudarmos esse cenário”, comentou ao informar que o objetivo é ampliar os atendimentos da nova unidade e viabilizar um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) para a região.

Hospital Regional em pauta

Já que o assunto era a regionalização, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel enfatizou a importância de Mogi Guaçu liderar uma discussão para que as cidades passem a contar com um Hospital Estadual de atendimento regional. “Aproveito aqui a presença do deputado estadual Barros Munhoz, grande parceiro de toda a região, para que leve esse desafio ao Governo do Estado, para que Mogi Guaçu e as cidades da região possam contar com um Hospital Regional”, disse ao falar sobre a importância do Centro de Radioterapia.

A proposta do vice-prefeito foi aprovada pelo prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva, que destacou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade da instalação de um Hospital Regional pelo Estado. “O SUS é um projeto em constante construção e hoje é um passo importante na nossa região. Muitos mogimirianos se dirigem para outras cidades para tratamento e, agora, vão se tratar na nossa microrregião. É um avanço e já temos, nós prefeitos, conversado sobre esse tema, que é o Hospital Regional. E isso tem que ser uma luta de todos”.

O deputado Barros Munhoz foi direto ao ponto: disse que já vai levar a reivindicação dos municípios ao Governo do Estado. O tema, segundo ele, é relevante e a união dos municípios pode fortalecer ainda mais a solicitação. “Todo cidadão tem direito ao atendimento da saúde e essa reivindicação do Hospital Regional é mais que justa. Vamos levar adiante esse pedido”, reforçou.

Para fechar a solenidade de inauguração, o prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o Centro de Radioterapia é fruto de um trabalho sério e comprometido com o bem-estar da população, uma vez que o tratamento com qualidade será o principal enfoque da nova unidade. “Foi um trabalho de várias mãos. Recebo cobranças todos os dias das pessoas que querem um atendimento ou uma cirurgia. Então eu cobro resultados, eu cobro mudança. Este aqui vai ser um serviço de excelência e eu vou cobrar para que seja. Serviço público é pra quem gosta de gente e trabalha para melhorar a vida das pessoas”, finalizou.

Após os discursos, as autoridades presentes descerraram a placa de inauguração e os convidados conheceram as dependências do Centro de Radioterapia. Os vereadores Natalino Tony Silva, Judite de Oliveira, Lili Chiarelli, Jéferson Luís, Adriano Batatinha, Eliete de Souza, Luciano da Saúde e Pezão participaram, assim como o vice-prefeito de Estiva Gerbi, Márcio Pavan, e outras autoridades.

Centro de Radioterapia

Os pacientes começam a ser atendidos na nova unidade no dia 1º de junho. Uma equipe multidisciplinar foi contratada pela empresa Clínica Memorial, de Poços de Caldas, gestora do Centro. Atualmente, 30 pacientes de Mogi Guaçu fazem tratamento de radioterapia em outros municípios e, agora, eles serão atendidos na própria cidade. A unidade atenderá pessoas com tumores na mama, na parte ginecológica, urológica e cirurgia geral.