Mogi Guaçu gerou 19 mil empregos em 2019, 42% das vagas abertas na microrregião

O Ministério do Trabalho do Governo Federal divulgou a estatística oficial de empregos formais em 2019. Mogi Guaçu gerou 19.331 mil empregos com carteira assinada, representando 42,83% das vagas geradas na microrregião do MT, que é formada por Mogi Mirim, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Itapira e Santo Antonio de Posse.

Esses números constam no relatório do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho, e se referem a 2019. Foram 19.331 empregos gerados dentro das 45.129 vagas com carteira assinada abertas para toda a região.

Em comparação à microrregião, de acordo com o CAGED, a segunda cidade melhor colocada no ranking de empregos em carteira foi Mogi Mirim, com 9.763 vagas abertas no ano passado. Itapira ficou logo atrás, com 8.065. Em Artur Nogueira foram 4.042, em Engenheiro Coelho, 1.580, e em Santo Antonio de Posse, 2.304.

Não só em geração de empregos que Mogi Guaçu se destacou. A cidade teve o maior saldo (resultado de empregos gerados sobre os desligamentos) em 2019, com 1.204 empregos formais.

O Município conseguiu resultado três vezes superior em relação a outros dois municípios da Baixa Mogiana: Itapira teve saldo de 465 e Mogi Mirim, 444.

O desempenho foi negativo em algumas cidades. São João da Boa Vista registrou saldo de -188. Espírito Santo do Pinhal teve -249. E Jaguariúna, -62. Conchal ficou com resultado positivo de 268 empregos em 2019.