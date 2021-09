Mogi Guaçu formaliza convênio com Estado para melhorias no acesso ao Fantinato

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve na Secretaria de Estado da Habitação nesta terça-feira, 14 de setembro, para firmar novo convênio com o Governo Paulista: a adesão de Mogi Guaçu ao Programa Especial de Melhorias (PEM), que prevê a destinação de R$ 200 mil para serviços de recapeamento asfáltico no acesso ao bairro Jardim Fantinato, na Zona Lesta da cidade.

A parceria foi confirmada durante encontro com o secretário Flávio Amary, que esteve pela segunda vez esse ano no município no final do mês passado, e na presença do vereador Guilherme de Sousa Campos, presidente da Câmara Municipal.

“Temos nos dedicado muito desde o começo do ano na construção de pontes e parcerias que nos permitam trazer mais recursos para o Guaçu”, destacou o prefeito. “Trabalhamos com um orçamento limitado, com muitos compromissos. Esse relacionamento político, portanto, é fundamental para que consigamos avançar mais e mais rápido”.

Além do PEM, outros programas foram disponibilizados pela Habitação ao município – entre eles o Nossa Casa, que promoverá a construção de 31 unidades habitacionais no Jardim Araucária, e o Cidade Legal, voltado à regularização fundiária de loteamentos não legalizados, assegurando documento nas mãos dos proprietários de imóveis em situação ainda irregular.