Mogi Guaçu fecha novembro com maior saldo positivo de empregos da região

Dados do sistema de Estatísticas Mensais do Emprego Formal, do Ministério do Trabalho, revelam que Mogi Guaçu fechou o mês de novembro com o maior saldo positivo de empregos da microrregião e a maior variação percentual entre os municípios com população superior a 20 mil habitantes.

De janeiro ao mês passado a cidade registrou 20.394 admissões e 17.086 desligamentos, com saldo positivo de 3.308 postos de trabalho – uma variação positiva de 9,14%. No mesmo período, Itapira registrou variação de 6,61%, Mogi Mirim 4,97%, Espírito Santo do Pinhal 4,56%, Araras 4,45% e Conchal 3,07%.

Desde o início do ano, três novas redes de supermercados e atacadistas se instalaram e iniciaram atividades em Mogi Guaçu, gerando centenas de vagas de emprego para diferentes atividades. Na indústria, duas cerâmicas assumiram parques existentes e já contribuem para recuperar a vocação histórica do município.

“Temos procurado cuidar bem da cidade e fazer investimentos necessários em infraestrutura para atrair novas empresas e empreendimentos”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Esse foi um ano difícil, mas de resultados importantes. Acredito que teremos um 2022 mais forte, de mais oportunidades para as pessoas”.