Mogi Guaçu em Ação promove lazer e serviços gratuitos para a população no domingo

Lazer, promoção à saúde e prestação de serviços estão na programação do Mogi Guaçu em Ação, evento que será promovido no domingo, dia 3 de julho, das 9h às 13h, no canteiro central do Parque Cidade Nova. As ações acontecem na Praça Ondina Artigiani de Carvalho e a entrada é gratuita.

Entre as atividades confirmadas estão corte de cabelo masculino e feminino, esmaltação de unhas, massagem e aferição de pressão, todas oferecidas pelo Instituto Mix de Profissões. O evento traz também arrecadação de agasalhos e alimentos, distribuição de vale-mudas e exposição, campanha de orientação sobre reciclagem, campanha de imunização contra a gripe, campanha Prevenir, aferição e atendimento de psicologia e feira de adoção de animais.

A programação conta também com contação de histórias, Espaço Kids, recreação, pipoca e algodão doce para os pequenos, além de apresentações de Agility. É diversão para toda a família! O evento Mogi Guaçu em Ação é uma realização dos Supermercados Pague Menos, com produção da EPTV e da OA Eventos, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e do Instituto Mix de Profissões. (Com informações da EPTV)

Mogi Guaçu em Ação

Data: domingo, 3 de julho

Horário: das 9h às 13h

Local: Praça Ondina Artigiani de Carvalho – Rua Antônio da Silveira Ramalho, 285-353 – Parque Cidade Nova

Entrada gratuita