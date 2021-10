“Mogi Guaçu é ROCK” na Choperia Tradição é destaque cultural do final de semana

O final de semana promete ser agitado na cidade. confira algumas das atrações culturais em destaque.

Choperia Tradição

Sexta-Feira (15): Trilogia Urbana;

Sábado(16): Dz Rock(Itapira);

Domingo dia (17/10) a partir das 14h00 acontece mais um Mogi Guaçu é Rock na Choperia Tradição. Para agitar o rolê 4 bandas de altíssima qualidade sobem ao palco da casa:

– Cadillac Queen

– Mr. Ghost

– Dots (System Of A Down Cover)

– Hot Fuzz

Taurus Festival no Boulevard Shopping

Taurus Festival – O maior Festival gastronômico de Assadores e Churrasqueiros BBQ do interior agora em Mogi-GuaçúENTRADA GRATUITA !Serão 3 dias inesquecíveis no Boulevard Shopping e contamos com sua presença

Dias 15, 16 e 17 de Outubro

– Assadores e Churrasqueiros e suas equipes

– Cerveja Artesanal – Cerv. Campinas

– Coqueteis e drinks

– Festival do Churros

American Shake

Expresso Churros

Seu Madruga Churros

Chucrtznick

Brasileirinho- Atrações e Shows- Expositores de Souviniers- Área Infantile o famoso WB Experience ( Bar nas Alturas ) DIAS e HORÁRIOS

SEXTA ( 15.10 ) – 17H AS 22H

SAB. e DOM. ( 16 e 17.10 ) – 11h as 22hNOSSOS GUERREIROS DO FOGO

ASSADORES e CHURRASQUEIROS BBQ

1 – Caminhoneta Burguer ( Jimmy )

• Burgers

2 – Brasa Burguer ( Leo )

• Burgers

3 – O Bom e Velho Churrasco ( Marcio )

• Picanha

• Varal de Frango

4 – Paraty ( Alemão e PC )

• Costela no Bafo

• Cupim no Bafo

5 – Patricia Sally

• Costela Fogo de Chão

6 – Barba Ruiva ( Daniel )

• Costelinha Suína

• Brisket

7 – Do Fogo ( Dindo )

• Porco Espalmado

8 – Dom Pimenta ( Leo )

• Beef Rib

• Brisket

• Buffalo Wings

9 – Estalar do Fogo ( Ricardo )

• Shoulder

• Short Rib

• T-Bone

10 – Dr. Pururuca ( Márcio / Nakano )

• Torresmo de rolo

• Salmão pranchado

11 – Fumaça

• Burger defumado

12 – Gord’s

• Burger

13 – Julio Souza BBQ

Costela Dianteira Defumada e Sanduiche de Copa Lombo Defumado

14 – Crivelaro’s

Fraldinha e Maminha Defumada + acompanhamentos… e o mais famoso torresmo da região – O Torresmo do Piporca

Buriti Shopping – Exposição de Máscaras

Sobre o artista: Sidnei Cirilo de Sá Nascido em Presidente Prudente-SP, aos 14 anos trabalhou como Office Boy numa agência de publicidade (PROMARKE) onde teve seu primeiro contato com um departamento de criação, jornais/Rádios/TVs locais. Sempre Rodeado de profissionais ligados a arte e cultura, logo se apaixonou por desenho e música.Em 1994 veio para Mogi Guaçu, trabalhou por 10 anos na extinta FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), foi o último ferroviário a atuar na cidade.Trabalhou na Cerâmica Lanzi de 2000 à 2002 e na Philip Morris de 2003 à 2004Atuou na área comercial no setor de Turismo, viajou para 32 países Em Novembro/2018 junto com Valter Polettini criam a Casa Azul em Monte Alegre do Sul; uma casa que a princípio seria para descanso se tornou um ponto de visitação turística – depois de uma exposição interna com releituras da artista mexicana Frida Kahlo.Sugeriu à Câmara Municipal de Vereadores em Monte Alegre do Sul um projeto de Lei para criar nas dependências, um Espaço Cultural. Este foi aprovado por unanimidade e realizou-se ali, 14 exposições.Junto com Valter Polettini fez diversas curadorias de exposições por cidades do interior paulista, como: Campinas, Mogi Mirim, Lindóia, Serra Negra, Socorro, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Caraguatatuba, Presidente Prudente.

No Candiá tem SAMBA também:

Cerveja e Companhia