Mogi Guaçu é alvo de operação do DEIC contra tráfico e lavagem de dinheiro

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo (SP) cumpriu 15 mandados de prisão e outros 21 de busca e apreensão em seis cidades das regiões de Campinas (SP) e Piracicaba (SP) nesta quinta-feira (30).

Até o fim da manhã, oito pessoas foram presas. Os alvos são investigados por associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com a apuração policial, uma organização especializada em crimes se instalou no interior do estado, e os mandados foram cumpridos em Americana, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Piracicaba e Limeira.

“Alguns dos alvos foram encontrados em imóveis em condomínio de luxo”, informou o Deic, que busca por documentos da organização e bens adquiridos através da atividade criminosa.

A operação é consequência de investigações da 6ª Delegacia Patrimônio, que apura facções criminosas, e conta com equipes da 1ª Delegacia Patrimônio, especializada em roubo e latrocínio.

Vídeo: TV Band

Fonte: G1.com