Mogi Guaçu é 3ª colocada dos JOMI em Casa Branca

Mogi Guaçu terminou na 3ª colocação no quadro geral de medalhas dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) – 2022, antigo JORI, durante competição realizada entre 20 e 24 de abril, na cidade de Casa Branca. Na pontuação final, o município somou 101 pontos, sendo 31 no feminino, 57 no masculino e 13 nas provas mistas. A equipe guaçuana, representada por 82 atletas, conquistou 11 medalhas: cinco de ouro, três de prata e três de bronze.

A composição do pódio final por equipes teve Campinas em 1º lugar com 175 pontos e Itatiba como vice-campeã atingindo 126. Cerca de 30 cidades participaram dos JOMI/2022, evento que é organizado e realizado pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Social, com as participações das cidades paulistas.

Os atletas guaçuanos apoiados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) foram campeões nas modalidades de atletismo feminino, bocha, tênis de mesa masculino A, vôlei adaptado masculino A e vôlei adaptado masculino B. As três pratas vieram com o tênis feminino B (individual), tênis de mesa feminino B e tênis de mesa masculino C. Já as medalhas de bronze do município foram conquistadas com o tênis masculino B (individual), tênis masculino A (dupla) e xadrez masculino.

Os Jogos da Melhor Idade têm como objetivo valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos dos municípios do Estado de São Paulo. Participam dos JOMI, idosos residentes dos municípios inscritos e/ou participantes em projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pela pasta de Esportes de seu município.