Mogi Guaçu disputa o ouro na final sub-21 masculina de futsal do 64º Jogos Regionais 

A equipe sub-21 masculina de futsal de Mogi Guaçu está na final do 64º Jogos Regionais pela primeira na história da competição. A classificação garantiu aos guaçuanos uma vaga no 84º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Baroni, outro feito inédito do time. A decisão será no próximo sábado, 27 de agosto, às 15h, contra o elenco de Arthur Nogueira, na casa do adversário.

Para chegar à final do futsal do 64º Jogos Regionais, Mogi Guaçu venceu na primeira fase Itapira por 4 a 3 e São José do Rio Pardo por 5 a 2 e perdeu para Leme por 7 a 3. Com duas vitórias e uma derrota, os guaçuanos classificaram-se em 2º lugar de grupo. Nas quartas de final, o time venceu Itatiba por 5 a 3.

Na semifinal, diante do time de Paulínia, após empate em 5 a 5 no tempo normal, os guaçuanos venceram os oponentes por 5 a 3 nos pênaltis. “Estávamos perdendo por 5 a 2 e encontramos forças para buscarmos o empate. Foi uma vitória sofrida, mas conseguimos a classificação para disputar o título do 64º Jogos Regionais”, destacou o técnico de Mogi Guaçu, Allan Archanjo.

“Gostaríamos de agradecer a Administração Municipal, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Projeto Amigos do Futsal e, especialmente, os nossos atletas pela dedicação. Em tempo, os professores André Ricardo Sbaraini, Ronaldo Anastácio Brandão, Carlos Eduardo Estevan e a todos que apoiam e torcem pelo futsal da nossa cidade”, concluiu.

Jogos

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo e, por isso, a cidade já recebeu as disputas de tênis de campo, futebol de campo, malha e tênis de mesa. A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo.

Até o momento, Mogi Guaçu ocupa a 5ª colocação na classificação geral com 33 pontos. Nesta edição de 2022, o município já conquistou cinco medalhas de ouro e três de bronze. Nesta pontuação parcial do 64º Jogos Regionais com 52 pontos. Na sequência encontram-se Rio Claro (39 pontos), Araras (37) e Mococa (35), respectivamente.