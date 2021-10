Mogi Guaçu conquista três pódios em etapa nacional de ciclismo

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu participou, nos dias 21 e 22 de outubro, do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio, em Londrina (PR), e conquistou três medalhas de prata durante competição, que reuniu os melhores ciclistas do Brasil.

O campeonato, que é disputado por homens e mulheres e dividido nas categorias infanto-juvenil, juvenil, júnior, sub 23 e elite, contou com a presença no pódio por duas vezes da guaçuana Livia Eduarda Ribeiro Martins, como vice-campeã na categoria infanto juvenil das provas de contrarrelógio e de estrada e, ainda, de Fabio Rodrigues Braga Junior, vice-campeão infanto-juvenil da prova de estrada, perdendo a medalha de ouro em cima da linha final por uma diferença de 10 centímetros.

“O Campeonato Brasileiro de Ciclismo atrai os melhores ciclistas do país e mais do que participar da competição, ganhar uma medalha é muito importante, pois os atletas que conquistam uma delas são beneficiados com o Bolsa-Atleta do Governo Federal, recebendo um valor em dinheiro durante um ano”, contou o técnico da equipe, Celso Lucas.

O Bolsa-Atleta é um programa do Governo Federal, gerido pelo Ministério da Cidadania, que visa garantir a manutenção pessoal dos atletas de alto rendimento que não têm patrocínio. Por meio dele, são dadas as condições necessárias para que se dediquem ao treinamento esportivo e possam participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras.

Resultados

Dia 21 de Outubro – Prova de Contrarrelógio

Livia Eduarda Ribeiro Martins – vice-campeã, categoria infanto juvenil

Fabio Rodrigues Braga Junior – 6º lugar, categoria infanto juvenil

Octávio Augusto Ribeiro Martins – 22º lugar, categoria juvenil

Julia Leite Braga – 9º lugar, categoria sub 23

Dia 22 de outubro – Prova de Estrada

Fabio Rodrigues Braga Junior – vice-campeão, categoria infanto juvenil

Livia Eduarda Ribeiro Martins – vice-campeã, categoria infanto juvenil

Octávio Augusto Ribeiro Martins, 26º lugar, categoria juvenil