Mogi Guaçu conquista quatro pódios na abertura do Paulista de Ciclismo

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou dois títulos e duas medalhas de prata na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Ciclismo. A abertura da competição aconteceu no domingo, 27 de março, na cidade de Mairiporã.

Contanto com 11 ciclistas, a equipe estreou com uma dobradinha no pódio na categoria mirim masculina com Alan Martini Maciel e Miguel Simões Bassani, 1º e 2º colocados, respectivamente. Mogi Guaçu conseguiu ainda outro título na etapa com o cliclista Fabio Rodrigues Braga Junior pela categoria infanto-juvenil. Completando as conquistas, pela categoria infantil, Joaquim Carlos Braga Neto ficou com o vice-campeonato da prova.

Participaram da competição Fabio Rodrigues Braga (Master B2), Emerson Nelson Macena (Master B2), Ederson Hélio Barbosa (Master B1), Newton de Souza Leite (Master D1) e Valdinéia da Silva Brandino dos Santos (Master B / Feminino).