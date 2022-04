Mogi Guaçu conquista nova ambulância, caminhões e maquinário em convênio com o Estado

Comitiva guaçuana liderada pelo prefeito Rodrigo Falsetti esteve em Campinas na manhã desta segunda-feira, dia 18 de abril, para formalizar convênios e receber do Governo do Estado uma nova ambulância, uma van para transporte de passageiros, um caminhão pipa e um caminhão de coleta seletiva. Juntos, os veículos somam investimento de cerca de R$ 1,3 milhão. Eles são zero quilômetro e foram obtidos por meio do programa Nova Frota, lançado no segundo semestre do ano passado.

A liberação foi feita durante o evento Governo na Área, promovido pelo governador Rodrigo Garcia em diferentes regiões do interior paulista. Estavam presentes, além o prefeito, o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, vereadores e secretários municipais.

A ambulância, modelo Renault Master, foi adquirida pelo Estado por R$ 263,8 mil. Ela já está na cidade e deverá ser entregue para uso da Secretaria Municipal de Saúde na próxima semana. O mesmo acontece com a van, com capacidade para 16 pessoas, que deverá ser utilizada pelo programa Farmácia de Todos. Os dois caminhões também já foram colocados à disposição do município e trazidos ontem por servidores da Secretaria de Serviços Municipais.

Além destes equipamentos, Rodrigo assegurou ainda a vinda de um novo trator com implementos agrícolas para execução de serviços nas zonas urbana e rural de Mogi Guaçu. A máquina foi indicada à cidade pelo deputado estadual Alex de Madureira a pedido do vereador Pezão, presente no evento ao lado do também vereador Natalino Tony Silva. Chamado de Patrulha Agrícola, o kit é composto por um distribuidor de adubo, um pulverizador, uma grade aradora, um distribuidor de sementes e um arado subsolador.

“Trabalhamos muito durante todo o ano passado para garantir recursos para obras, equipamentos e melhorias junto ao Estado. Esses veículos e máquinas são parte disso. Outros estão por vir”, destacou o prefeito. “Temos no governador Rodrigo Garcia um grande parceiro. Um gestor sério, comprometido, dinâmico e que tem carinho por Mogi Guaçu e pela nossa região. Esteve conosco no ano passado duas vezes. E nos recebeu muitas outras em São Paulo”.

Em Campinas, Falsetti e Garcia voltaram a se reunir. Primeiro em encontro coletivo com prefeitos de toda a região. Em seguida, em bate-papo particular, quando trataram da retomada das obras da escola estadual do Distrito de Martinho Prado e de outros convênios pendentes. O prefeito conversou ainda com o deputado estadual Barros Munhoz, com apoio de quem tem firmado parcerias importantes com o Estado, e com o deputado federal Arnaldo Jardim, que destinou recursos para as obras de revitalização da Praça da Capela, já licitadas e aguardando ordem de serviço.

“Temos o privilégio de contar com grandes amigos de Mogi Guaçu em São Paulo e em Brasília. Amigos como o Barros, o Arnaldo e o governador Rodrigo Garcia. Pessoas que têm nos ajudado muito a tornar possível as melhorias que a cidade tanto precisa”, ressaltou o prefeito.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Filomeno também integrou a comitiva guaçuana para um encontro com a primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, em que foram discutidas políticas públicas de assistência social e projetos desenvolvidos nos municípios por meio de parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado.