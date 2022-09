Mogi Guaçu conquista mais um ouro e dois bronzes no 64º Jogos Regionais

A equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou mais três medalhas para Mogi Guaçu no 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Na disputa, que aconteceu nos dias 10 e 11 de setembro, em Campinas, a cidade faturou um ouro e dois bronzes. Agora, Mogi Guaçu soma 21 medalhas: oito de ouro, cinco de prata e oito de bronze.

O destaque da delegação guaçuana foi a atleta Samara Oliveira Silva que conquistou duas medalhas para a cidade, sendo uma de ouro no salto em distância e uma de bronze nos 200 metros rasos. Com os resultados obtidos, a guaçuana garantiu vaga para disputar os 84º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Baroni, maior evento esportivo do Estado de São Paulo, que será disputado nos dias 3 e 15 de outubro, em São Sebastião.

A outra medalha de bronze veio com o revezamento masculino do 4 x 400 metros com os atletas Ezequiel Machado, Alisson Gabriel Candido, Jackson Reis da Rosa e Wesley Valim Teixeira. Com as três medalhas conquistadas, Mogi Guaçu terminou em 5º lugar na classificação geral por equipes dos Jogos Regionais.

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo e, por isso, a cidade já recebeu as disputas de tênis de campo, futebol de campo, malha e tênis de mesa. A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo.