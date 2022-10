Mogi Guaçu conhece Miss e Mister Melhor Idade de 2022 

Foi realizada no último sábado, dia 1º de outubro, a segunda edição do Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2022. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento foi promovido no Teatro Tupec do Centro Cultural.

No total, 25 inscritos participaram do concurso, sendo 23 candidatas e dois candidatos com idade entre 62 a 81 anos. Foram realizadas seis premiações: Musa Melhor Idade, Glamour Melhor Idade, Simpatia Melhor Idade, Princesa Melhor Idade, além de Miss Melhor Idade e Mister Melhor Idade.

Edina Aparecida Freire Morgon, de 62 anos, foi eleita Miss Melhor Idade 2022 e Ademir Aparecido Alves, de 66 anos, foi escolhido como Mister Melhor Idade 2022. Os jurados foram Magda Braido, Adriana Alves, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, Maycon Tomé e Edson Ronaldo Vieira.

MISS E MISTER MELHOR IDADE 2022

Miss Melhor Idade 2022 – Edina Aparecida Freire Morgon – 62 anos

Mister Melhor Idade 2022 – Ademir Aparecido Alves – 66 anos

Musa Melhor Idade 2022 – Wilmara Santos – 67 anos

Glamour Melhor Idade 2022 – Georgina Nascimento Félix – 70 anos

Simpatia Melhor Idade 2022 – Luzia Lopes da Silva – 66 anos

Princesa Melhor Idade 2022 – Loíde Garcia – 81 anos