Mogi Guaçu adere à criação de consórcio para compra de vacinas pelos municípios

Mogi Guaçu aderiu na tarde de ontem, 1º de março, à criação de consórcio para compra de vacinas contra a Covid-19. A iniciativa, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), recebeu manifestação de interesse de mais de 100 municípios já no primeiro dia – e está disponível para novas inscrições até sexta-feira desta semana.

As cidades que aderiram à ação deverão encaminhar para aprovação em até 15 dias um projeto de lei à Câmara Municipal, autorizando a participação no consórcio. Os custos de formalização ficarão por conta da FNP.

“É um movimento importante e necessário para abrirmos novas frentes de obtenção de doses e para agilizarmos e fortalecermos o processo de vacinação”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Até o momento, 7004 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus em Mogi Guaçu. Os lotes, até este momento, são entregues gradual e exclusivamente pelo Governo do Estado, que define o público-alvo de cada etapa da campanha.

De acordo com o presidente da FNP, Jonas Donizette, a primeira opção do consórcio é a utilização de recursos do Governo Federal para compra de vacinas, mas transferências de recursos por organismos internacionais, participação da iniciativa privada ou mesmo a compra via cota dos municípios serão discutidas.

Ele destacou ainda que a orientação aos prefeitos e prefeitas diante do cenário iminente de colapso da saúde é de que todos “lancem mão de todos os instrumentos que têm para evitar a situação dramática de ter de escolher entre quem vai viver ou morrer”.

Mogi Guaçu deu início hoje, em 2 de março, a período de 7 dias de lockdown com o objetivo de combater o agravamento da pandemia e o forte aumento em número de novos casos da doença. Em duas semanas, a quantidade de internações em UTIs atingiu crescimento aproximadamente 45%, com média de 1,5 morte diária.

