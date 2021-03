Mogi Guaçu acompanha o Estado em mudança à Fase Vermelha

Mogi Guaçu acompanhará a partir da madrugada de sexta para sábado as novas medidas restritivas anunciadas esta semana pelo Governo do Estado. A cidade, que encontra-se em período de lockdown desde a última terça-feira, adotará a Fase Vermelha, com regras similares às atuais, junto às demais 644 cidades paulistas.

“A decisão do Estado confirma e reforça o posicionamento que vínhamos defendendo desde o final da última semana, de endurecimento das restrições sobretudo de circulação para conter o agravamento da pandemia”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Diante da ausência de atitudes coletivas, fizemos o nosso papel. Tomamos uma medida necessária, preocupados com a saúde pública da população. Agora, com um recuo em todo o território paulista, entendemos que o mais coerente é seguirmos as regras estabelecidas para todos, que priorizam, como nós priorizamos, a redução da circulação como medida de combate à transmissão do vírus e preservação de vidas”.

O ingresso à Fase Vermelha se dará após 4 dos 7 dias previstos para o lockdown. A partir de sábado, a restrição de circulação não justificada se dará das 20h às 5h. O serviço de entrega à domicílio do setor de alimentação, atualmente liberado nos horários de almoço e jantar, poderá acontecer ao longo do dia. O mesmo vale para retirada (ou drive thru), sem a necessidade de descer do veículo, que passa a ser permitido.

Atividades de construção civil serão retomadas e as religiosas e de escolas poderão acontecer presencialmente com restrições específicas, seguindo todos os protocolos de vigilância sanitária – entre elas, a limitação de até 30% e 35% de lotação máxima, respectivamente.

Mogi Guaçu registrou até o momento 8.793 casos da doença, com 182 mortes – três delas confirmadas nas últimas 24 horas.

“Estamos vivendo o momento mais duro desde o início da pandemia. O passo dado pelo Governo do Estado é fundamental para que possamos, de forma conjunta e integrada, desacelerar o processo de transmissão do coronavírus”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa. “A restrição para todos, especialmente em nível regional, ampliará a eficiência do movimento que estamos fazendo aqui e que terá sequência com a Fase Vermelha a partir de sábado”.

Regras de funcionamento das atividades na Fase Vermelha:

Toque de restrição a partir das 20h, até 5h

Funcionam normalmente:

Hospitais, clínicas de todas as especialidades médicas e odontológicas, farmácias, estabelecimentos de saúde animal, serviços de segurança pública e privada, construção civil, indústria, hotéis, lavanderias, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais, estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, taxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega, estacionamentos, cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção.

Funcionam com restrições:

Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres (todos com consumo proibido no local e outras regras específicas).

Restaurantes e similares: permitido serviços de retirada (drive thru), entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair do carro. É vedado o consumo no local.

Atividades religiosas: limitadas a 30% da capacidade máxima de lotação.

Escolas Particulares: limitadas a atendimento de 35% dos estudantes matriculados.

Mais informações podem ser obtidas em www.saopaulo.sp.gov.br/planosp.